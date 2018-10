“1948-2018 Lezioni di cinema” per il Festival Lavagnino

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento per ilalle 21 all’Auditorium del Conservatorio Vivaldi. La serata, organizzata in occasione del 70° anniversario dell’istituzione del Corso di Musica per Film all’Accademia Chigiana di Siena proposta proprio da A.F. Lavagnino, sarà intitolata appuntoe prevede la partecipazione degli archi dell’che si presenta con una formazione di 15 elementi diretti da, già docente chigiano e clarinettista di fama internazionale che nel 1972 ha fondato il celeberrimo Ensemble Garbarino col quale ha presentato al Teatro alla Scala e in tutto il mondo opere di grandi autori del 900.Si potranno acoltare composizioni del M° Lavagnino colte (la Pocket Simphony, L'arioso) e filmiche (Madame Sans-Gene). Non mancheranno brani di Nino Rota (lo scherzo dal concerto per archi e una suite dai film La strada e Giulietta degli spiriti), una suite di Armando Trovajoli (che è stato, tra l'altro, allievo all'Accademia Chigiana del M° Lavagnino) comprendente i film Nell’anno del signore, Telefoni bianchi e le commedie musicali Rugantino e Aggiungi un posto a tavola! Ancora l'esecuzione di C'era una volta in America di Morricone e un brano dello stesso Garbarino dal titolo American Memories (su musiche di G. Gershwin).Ospite d'eccezione sarà il presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, cui verrà conferito anche il “Lavagnino critico cinema Award” 2018. Toffetti ha lavorato presso il centro sperimentale di cinematografia per molti anni, ricoprendo i ruoli di conservatore della cineteca nazionale e di direttore della sede del Piemonte (dipartimento animazione scuola di cinema e archivio del Cinema d'Impresa). È stato anche Visiting curator per il cinema italiano alla Cinemathèque Française (Parigi). Ha scritto sul cinema italiano e internazionale, curando trasmissioni TV sul cinema.Insieme a lui interverranno anche le figlie del Maestroper lla presentazione del volume(Astrolabio, 2017). Presenta la serata