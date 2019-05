'Bambole del mondo - Storie e tradizioni': una collezione di 1000 pezzi in un libro

SOCIETA' -nell'ambito della Fiera del Libro alle ore 16.30e poialle ore 17, si terrà la presentazione del(Ed. So.G.Ed.) della giornalista Pieranna Bottino, chetra bambole etnografiche e in costume.Il libro nasce con l'intento di raccontare non soltanto un giocattolo diffuso in tutto il mondo, ma soprattutto quella che di fattodei popoli della terra che, anche attraverso un balocco, da sempre,che si acquistavano durante una vacanza,', quelle in uniforme militare o coi costumi tradizionali, piuttosto che a pezzi molto originali realizzati con passione e maestria da artigiani di tutto il mondo a volte anche con materiali poveri o che non ci si aspetta, come pietra o radici, ma che di fatto sono una rappresentazione in miniatura del modo di vivere di un'etnia, tramandando anche usi, costumi e leggende.Il libro non a caso esce nel 2019, adi cui vengono raccontate curiosità storiche e anche legami con la Borsalino nel capitolo dedicato ad Alessandria.Ha proposto mostre e conferenze ad Alessandria, in diversi centri della provincia e in altre località del Piemonte, in Liguria e Valle d'Aosta.