Palazzo Lignana di Gattinara: al via le visite guidate

RIVALTA BORMIDA - Lache ha sede apartecipa alla rassegna, la Fondazione aprirà al pubblico tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nel loggiato secentesco sarà possibile ammirare l'opera dello scultore, tra i protagonisti della rassegna, e si svolgeranno visite guidate al Palazzo e alle due mostre permanenti allestite nelle sue sale:La prima, attraverso preziosi documenti originali e di grande interesse storico, ripercorre gli ultimi duemila anni della storia ebraica, dall'antico Regno di Giudea alle Comunità della Diaspora sino al moderno Stato di Israele. La seconda narra la quotidianità di una famiglia nobile con l'intrecciarsi di storie e vicissitudini dai marchesi Lucerna Rorengo de Rorà ai marchesi Asinari di San Marzano e Cantono di Ceva, dai baroni Franchetti de Rothschild ai marchesi Cambj Voglia e Durazzo, attraverso una selezione di abiti e oggetti di famiglia, dei loro carteggi privati e dei dipinti che scandiscono il circulus vitae nel periodo tra Romanticismo e Belle Époque.Dal sodalizio tra l'artista francese Jean Gaudaire-Thor, Silvana Peira, presidente dell'associazione Il Fondaco di Bra e lo scrittore Nico Orengo, nel 2002 nasce la, uno speciale itinerario dedicato all'arte contemporanea che ha come scenario castelli, palazzi nobiliari, antiche pievi, torri medievali situati sulle antiche strade del commercio tra il mare e il Piemonte. Dopo alcuni anni di pausa, la Via del Sale ritorna con la decima edizione curata da Silvana Peira e Marco Enrico Giacomelli con la collaborazione delle Atl Alba Bra Langhe e Roero, Atl Alessandria e Atl Asti. In questo nuovo appuntamento si allargano i confini: lungo l'asse della Bormida di Millesimo si parte dall'Alta Langa in provincia di Cuneo, si attraversa la Langa Astigiana e si termina nell'Alto Monferrato, un percorso di una settantina di chilometri che mette in evidenza le bellezze paesaggistiche e le testimonianze storico-artistiche del territorio.Via del Sale 2018, dal 14 luglio al 7 ottobre, coinvolge dieci artisti in dieci luoghi: Monesiglio, Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e Cassine saranno il teatro non solo delle installazioni degli artisti selezionati, ma anche di una serie di appuntamenti che avranno luogo nelle sedi espositive prescelte. Come nelle precedenti edizioni, gli artisti celebri e affermati saranno affiancati da artisti più giovani, ma con una carriera avviata e un futuro promettente nel panorama internazionale.Progetto dell'associazione Il Fondaco, la decima edizione della Via del Sale rappresenta uno degli importanti appuntamenti della più ampia manifestazione denominata “La Valle Bormida si espone”, un calendario espositivo coordinato e promosso da Comitato Matrice Fondazione di Partecipazione che vede il coinvolgimento di diversi Comuni e realtà culturali della Valle Bormida, tra cui la Fondazione Elisabeth de Rothschild e che viene realizzato grazie al prezioso contributo della Regione Piemonte.Per informazioni: www.viadelsale.org