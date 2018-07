“Isola in collina”: prima serata con un recital dedicato a Tenco

RICALDONE - Torna un appuntamento musicale, dedicato alla canzone d’autore, ormai storico per la provincia di Alessandria e non solo: l’, il festival giunto alla 24a edizione che dal 1992 omaggianel paese del Monferrato in cui è cresciuto e sepolto.La kermesse, che l’anno scorso, nell’edizione del cinquantenario della morte del cantautore, aveva ospitato i Marlene Kuntz e l’intramontabile Gino Paoli accompagnato dall’Orchestra Classica di Alessandria, quest’anno si aprirà con un recital,, un omaggio a Luigi Tenco del regista Renzo Sicco con Edoardo Cerea (voce, armonica e chitarra), Davide Cignatta (chitarre), Elisa Aragno (flauto), Salvatore Chillemi (fisarmonica) e Gisella Bein (voce recitante). L'appuntamento è per venerdì 20 luglio alle 21,30. Con quest’opera la compagnia torinese Assemblea Teatro torna a rendere omaggio al cantautore. Edoardo Cerea e Gisella Bein uniscono canto e racconto accompagnati da bravi musicisti, e compiono un viaggio interno al Tenco artista e uomo, angelo ribelle che ha saputo racchiudere nel breve arco della sua vita un intero mondo di poesia e bellezza.Nei giorni della manifestazione sarà possibile visitare il, il primo centro documentale dedicato al cantautore. Durante la manifestazione sarà attivo il servizio bar, ristorazione e gli stand di produttori locali del famoso vino di Ricaldone e di cose buone da mangiare.Sabato, sempre alle 21,30, la serata clou della manifestazione conLa manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Luigi Tenco con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la partecipazione del Comune di Ricaldone in collaborazione con : la Fondazione Piemonte dal Vivo, la Cantina Tre Secoli, il consorzio Asti docg e la Pro Loco di Ricaldone, con il patrocinio del Comune di Alessandria e della Provincia di Alessandria.