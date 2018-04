In scena gli allievi del laboratorio di Quizzy Teatro

BISTAGNO - Il Cartellone Off della rassegna, organizzato dain collaborazione con la Soms., presenta due spettacoli che hanno per protagonisti gli allievi dei laboratori dello scorso anno. I due saggi, rielaborati e rimessi in lavorazione, sono ripresentati quest’anno all’interno del Cartellone Off in due serate. Entrambe le regie sono a cura dialle 21 andrà in scenadi Massimiliano Vado. Un viaggio nell’anima di un adolescente: un monologo a più voci e senza censura sull’amore, sulla solitudine e sull’amicizia, su un presente da cambiare e un futuro tutto da scegliere, su un mondo di grandi che ha perduto il sogno della giovinezza, ma che continua a vivere attraverso la forza di essere semplicemente... adolescenti. In scena Paolo Caliego, Selam Fael, Matilde Larizza, Camilla Magistrello, Anna Mondadori, Marco Oliveri, Nicole Seccia e Alice Vacca.alle 21, frutto di una drammaturgia collettiva del gruppo. Un condominio, otto inquilini, cinque storie al limite del proibito e della trasgressione. Un tentativo di rispondere alle domande “Chi siamo realmente a porte chiuse?” e “Che cosa nasconde la facciata delle apparenze?”. In scena Anna Brizza, Paolo Caliego, Mariangela Cibrario, MariaLaura Farinetti, Andrea Montrucchio, Ylenia Piras, Andrea Rasore, Elia Robino e Alice Vacca.Il costo del biglietto intero è 12 euro, ridotto 9 euro, promozione per entrambi gli spettacoli intero 20 euro, ridotto 15 euro. Tutti gli spettacoli hanno luogo al Teatro Soms in corso Carlo Testa 10, e, al termine, come d’abitudine, sarà offerto al pubblico un rinfresco, a cura di Delizie di Langa e Marenco Vini e l’inizio sarà anticipato dalla guida alla visione alle ore 20,30. Considerata la limitata capienza del Teatro Soms, è consigliata la prenotazione al 348 4024894 o a info@quizzyteatro.it e l’acquisto in prevendita (senza diritti aggiuntivi) presso Cibrario Libreria Illustrata (piazza Bollente 18, Acqui Terme) oppure in teatro stesso, ogni mercoledì, dalle 17 alle 19.